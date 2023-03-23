Мишустин: главной целью западных санкций был российский народ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что главной целью западных санкций был российский народ.

Об этом глава правительства сказал в ходе выступления перед Госдумой с отчётом о работе кабмина за 2022 год.

По его словам, западные страны изначально пытались заверить, будто санкции не направлены против граждан России.

Мишустин отметил, что и тогда не было особых иллюзий на этот счёт.

«Но сейчас даже далёкому от глобальной политики человеку понятно, что главной целью был именно российский народ», — сказал премьер-министр.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что нелегитимные односторонние санкции должны быть отменены.