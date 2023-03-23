Мишустин: главной целью западных санкций был российский народ
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Об этом глава правительства сказал в ходе выступления перед Госдумой с отчётом о работе кабмина за 2022 год.
По его словам, западные страны изначально пытались заверить, будто санкции не направлены против граждан России.
Мишустин отметил, что и тогда не было особых иллюзий на этот счёт.
«Но сейчас даже далёкому от глобальной политики человеку понятно, что главной целью был именно российский народ», — сказал премьер-министр.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что нелегитимные односторонние санкции должны быть отменены.