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Мишустин: главной целью западных санкций был российский народ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что главной целью западных санкций был российский народ.
Мишустин: главной целью западных санкций был российский народ
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом глава правительства сказал в ходе выступления перед Госдумой с отчётом о работе кабмина за 2022 год.

По его словам, западные страны изначально пытались заверить, будто санкции не направлены против граждан России.

Мишустин отметил, что и тогда не было особых иллюзий на этот счёт.

«Но сейчас даже далёкому от глобальной политики человеку понятно, что главной целью был именно российский народ», — сказал премьер-министр.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что нелегитимные односторонние санкции должны быть отменены.

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