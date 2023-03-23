Мишустин заявил, что в 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Госдуме заявил, что в 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар.

«Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесён санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», — заявил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз и Соединённые Штаты планируют принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами.