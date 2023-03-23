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Мишустин заявил, что в 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар

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Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Госдуме заявил, что в 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар.
Мишустин заявил, что в 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар
  • globallookpress.com
  • © Russian State Duma Press Service

«Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесён санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», — заявил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз и Соединённые Штаты планируют принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами.

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