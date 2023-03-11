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ЕС и США примут дополнительные меры по предотвращению обхода санкций против России

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Евросоюз и Соединённые Штаты планируют принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сказано в совместном заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и американского лидера Джо Байдена по итогам переговоров в Вашингтоне.

Отмечается, что ЕС и США углубляют работу по сдерживанию обхода санкций, в том числе путём расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем ресурсам, которые могут поддерживать её «военную машину».

Так, Евросоюз и США предпринимают шаги, которые направлены против дополнительных субъектов из третьих стран по всему миру, для того чтобы «пресечь» военную поддержку России из любой точки мира.

Ранее американский Минфин сообщил, что Соединённые Штаты и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

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