Россия и Китай договорились нарастить сотрудничество для борьбы с цветными революциями.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам российско-китайских переговоров. Текст опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что Москва и Пекин договорились обсудить проведение ежегодных встреч министров внутренних дел и общественной безопасности.

Также стороны согласились наращивать сотрудничество в правоохранительной сфере в целях противодействия «цветным революциям», борьбы с «тремя силами зла», включая Исламское движение Восточного Туркестана, с трансграничной организованной преступностью, экономическими преступлениями и преступлениями, связанными с наркотиками.

Также Россия и Китай выступили против всех односторонних санкций, которые были установлены в обход Совбеза ООН.

Кроме того, Россия и КНР выступили за объективное расследование взрывов на «Северных потоках».