Шойгу сообщил, что Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане

Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Он отметил, что Соединённые Штаты и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить военное присутствие в Центральной Азии.

«Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы», — заявил Шойгу.

Ранее Шойгу прибыл в столицу Индии для участия в совещании министров обороны стран — участниц ШОС.