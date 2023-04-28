Шойгу сообщил, что Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане
- РИА Новости
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Он отметил, что Соединённые Штаты и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить военное присутствие в Центральной Азии.
«Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы», — заявил Шойгу.
Ранее Шойгу прибыл в столицу Индии для участия в совещании министров обороны стран — участниц ШОС.