«Гонка вооружений уже началась»: в Европе разрабатывают комплексы защиты от гиперзвуковых ракет

Европейский производитель ракетных вооружений MBDA занимается созданием комплекса защиты от гиперзвуковых ракет, заявил исполнительный директор компании Эрик Беранже. Прототип такого оружия может быть разработан в течение ближайших трёх лет. Ожидается, что защитная система будет развёрнута по всей Европе и сможет сбивать ракеты, скорость полёта которых достигает 11 тыс. км/ч. Ранее об аналогичных разработках сообщали и в США. При этом Россия пока остаётся единственной страной, которая приняла на вооружение гиперзвуковые ракеты. Кроме того, в РФ началось серийное производство ЗРК С-500, который может поражать гиперзвуковые цели. По словам аналитиков, на сегодняшний день Россия является лидером в области гиперзвуковых технологий.

Европейский производитель ракетных вооружений MBDA ведёт разработку системы защиты от гиперзвуковых ракет. Об этом заявил исполнительный директор компании Эрик Беранже.

«Технологии в гиперзвуковой области развиваются, и приоритетная задача MBDA — оставаться в авангарде инноваций, направляя Европу к наиболее эффективному решению для противодействия гиперзвуковым угрозам», — приводит его слова газета The Daily Telegraph.

Он также добавил, что разрабатываемый проект «будет содействовать укреплению суверенной европейской отрасли ракетных систем путём поддержания и развития критически важных знаний, разработки технологий и материалов, тем самым повышая конкурентоспособность европейской промышленности».

Как сообщает The Daily Telegraph, у MBDA уже есть предварительные соглашения с Францией, Италией, Германией и Нидерландами о создании в течение ближайших трёх лет прототипа. Ожидается, что защитная система будет развёрнута по всей Европе и сможет сбивать ракеты, скорость полёта которых достигает 11 тыс. км/ч.

The Daily Telegraph не уточняет название проекта, однако на сайте MBDA содержится информация о разработке системы противодействия гиперзвуковому оружию AQUILA.

Кадр из демонстрационного видео MBDA

© Кадр из видео MBDA

Компания также опубликовала анимационный ролик, в котором демонстрируется принцип работы AQUILA. На видео показано, как система ПРО запускает противоракеты одновременно с наземных и морских носителей, после чего снаряды поражают планирующий гиперзвуковой блок.

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, на создание систем противодействия гиперзвуковому оружию у MBDA может уйти не меньше пяти — семи лет.

«Столько длится обычный цикл, который охватывает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Мы сейчас тоже готовим систему противодействия гиперзвуковым ракетам, которые американцы будут производить в будущем», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Поражение гиперзвуковых целей

Разработки систем противодействия гиперзвуковому оружию ведутся и в Соединённых Штатах. Так, в мае этого года вице-адмирал Джон Хилл заявил, что для решения этих задач Минобороны США интегрировало возможности радиолокационного сопровождения радаров космического, наземного и морского базирования. Его заявление приводится в пресс-релизе Пентагона.

По словам военного, существующая архитектура датчиков и система управления в состоянии отслеживать гиперзвуковые угрозы для оповещения и контроля обстановки, а корабли с системами ПРО Aegis «теперь позволяют работать по некоторым гиперзвуковым угрозам на конечном участке траектории, называемом также участком подлёта».

Макет ракеты-перехватчика AQUILA на авиасалоне в Ле-Бурже, июнь 2023 года

AP

© Lewis Joly

Хилл сообщил, что США в 2023 году намерены протестировать оснащённые космическими датчиками спутники с возможностью отслеживания гиперзвуковых и баллистических целей. В рамках испытаний, в частности, будут продемонстрированы функции отслеживания и наведения на цель «для содействия поражению гиперзвуковых целей», говорится в релизе Пентагона.

Вице-адмирал добавил, что на протяжении 2024 финансового года эти спутники будут задействованы в лётных испытаниях и сборе данных о реальных угрозах.

Аналогичный проект под названием SkySonic есть и у израильской компании Rafael. Разработчики утверждают, что их противоракета сможет перехватывать цели, скорость которых в десять раз превышает скорость звука.

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Ранее, в 2021-м, стало известно, что Пентагон выделил $60 млн компаниям Raytheon Technologies, Northrop Grumman и Lockheed Martin на разработку системы защиты от гиперзвукового оружия. Как сообщало агентство Reuters, речь идёт о создании перехватчика, который будет управляться группой спутников и датчиков. Предполагается, что он сможет сбивать планирующие гиперзвуковые блоки.

Позже из этой гонки выбыла Lockheed Martin — летом 2022 года Министерство обороны США сообщило о заключении контракта на продолжение данных разработок лишь с Raytheon Technologies и Northrop Grumman. Им было выделено на эти цели дополнительно по $62 млн и $60 млн соответственно. Как отмечает Reuters, в дальнейшем данный контракт может принести обеим корпорациям многомиллиардную прибыль.

Параллельно с этим в США работают и над созданием ударного гиперзвукового оружия. Однако в этой области Вашингтон находится пока на стадии испытаний — ни один из разрабатываемых проектов к настоящему моменту не был принят на вооружение.

Как полагает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, разработка США и Европой комплексов защиты от гиперзвукового оружия может быть осложнена тем, что у них до сих пор нет на вооружении аналогичных ударных систем.

«Чтобы разработать перехватчик гиперзвукового оружия, вам нужна противоракета, которая будет достигать гиперзвуковых скоростей. Эти вопросы взаимосвязаны. На Западе такого оружия сейчас нет», — заявил аналитик в разговоре с RT.

«Преодолеть технологический разрыв»

Напомним, на данный момент Россия является единственной страной, которая разработала и приняла на вооружение гиперзвуковое оружие. Так, начиная с 2022 года ВКС РФ успешно применяют в боевых условиях СВО гиперзвуковой комплекс воздушного базирования «Кинжал».

Кроме того, на боевом дежурстве в РФ стоит комплекс стратегического назначения «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. В серийное производство была также запущена гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон».

Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Помимо создания ударных гиперзвуковых комплексов, в России также ведётся разработка систем, способных противостоять подобному оружию. В частности, в апреле 2022 года гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил о начале серийного производства зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500.

Ранее генеральный конструктор концерна Павел Созинов отмечал, что С-500 предназначен в том числе и для поражения гиперзвуковых целей.

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По словам ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО доктора политических наук Михаила Александрова, Россия на сегодняшний день является лидером в области гиперзвуковых технологий.

«Наши ракеты, которые расположены в поясе противоракетной обороны Москвы, могут перехватывать гиперзвуковые ракеты, летящие по баллистической проекции. А С-500 может перехватывать гиперзвуковые ракеты, идущие не по баллистической проекции. Мы абсолютные лидеры в этой области», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Алексей Подберёзкин добавляет, что С-500 — уникальная система, которая уже в этом году поступит на вооружение.

«Защита от гиперзвуковых ракет осложнена не только скоростью таких снарядов, но и тем, что их трудно обнаружить. В С-500 для решения этих задач реализованы необходимые радиолокационные возможности», — заявил эксперт.

Он добавил, что сейчас в мире фактически идёт гонка вооружений в области гиперзвуковых технологий.

«Гонка вооружений уже началась. Многие страны разрабатывают гиперзвуковое оружие. Другое дело, что не у всех это получается. У нас и у китайцев это получается достаточно хорошо. Мы, например, не просто уже его разработали, но и создали разные варианты такого оружия. У американцев есть своя система, но они до сих пор не могут довести её до ума. Не исключено, что в следующем году им это всё-таки удастся, и тогда они начнут получать на вооружение отдельные образцы. Что касается других государств, то я очень сомневаюсь, что они быстро смогут преодолеть технологический разрыв, который существует сейчас», — заключил аналитик.