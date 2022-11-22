«Слишком оптимистичный прогноз»: почему Вашингтон намерен ускорить разработку гиперзвукового оружия

В Пентагоне нарастят темпы работы над созданием гиперзвукового оружия из-за отставания от России и Китая. Об этом заявил директор программы стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф. По его словам, до недавнего времени у Соединённых Штатов не было «настоящего стимула» использовать гиперзвуковую технологию в системе вооружения. Аналитики полагают, что такими заявлениями он хочет замаскировать неудачи Пентагона в этой сфере, поскольку ведомство не сможет завершить работу над системой LRHW, как планировалось, в 2023 году.

Пентагон стремится ускорить разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от России и Китая, заявил директор программы стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф.

«До совсем недавнего времени у нас не было настоящего стимула использовать эту технологию в системе вооружения. Отсутствовала такая потребность, — приводит его слова телеканал CNN. — Сейчас она есть, поэтому у нас появилось чувство острой необходимости над этим работать».

По словам Вулфа, «движущим фактором» являются Россия и Китай.

Американский вице-адмирал также высказался на тему череды неудачных испытаний Соединённых Штатов в рамках программ по созданию гиперзвукового оружия, ведущихся в разных видах и родах ВС США. По его словам, это «часть процесса».

«Каждое испытание, вне зависимости от его итогов, даёт возможность чему-то научиться, — сказал он. — Рассматривая продвинутые технологии и по-настоящему желая воспользоваться ими и как можно скорее дать что-то (нашим. — RT) войскам, мы должны согласиться с тем, что для этого нам придётся идти на риски».

Напомним, что лишь после трёх неудачных испытаний подряд ВВС США провели успешный вылет прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — Оружие быстрого реагирования воздушного базирования) весной текущего года. Позднее, летом, неудачу на испытаниях потерпела совместная разработка американских Сухопутных войск США и ВМС под названием C-HGB (The Common Hypersonic Glide Body — Общий гиперзвуковой планирующий блок), когда система впервые тестировалась целиком.

В 2023 году армия США планирует принять на вооружение LRHW (Long Range Hypersonic Weapon — Гиперзвуковое оружие большой дальности), которое, если это произойдёт, станет первой гиперзвуковой системой, взятой на вооружение американскими военными. Как сообщает CNN, LRHW использует двухступенчатую ракету-носитель для разгона планирующего снаряда до гиперзвуковых скоростей. Затем планирующий блок устремляется к цели, а кинетическая энергия используется для её поражения, передаёт CNN.

Концепт американского гиперзвукового оружия Boeing X-51A Waverider

© U.S. Air Force

По данным телеканала, в 2025 году планируется оснастить собственной версией системы LRHW ВМС США ракетные эсминцы типа Zumwalt, а ближе к концу десятилетия «запланирована версия гиперзвуковой ракеты подводного базирования».

«Не позволит выполнить задачу»

Впрочем, ещё весной 2021 года американские эксперты в Счётной палате США (GAO) прогнозировали возможные проблемы в реализации проекта LRHW.

«Представители программы от Сухопутных войск США сообщили нам, что при составлении расписания для программы Long Range Hypersonic Weapon понимали, что даже максимально оптимизированный подход не позволит выполнить поставленную задачу по достижению ограниченной работоспособности к 2023-му финансовому году», — говорится в докладе Счётной палаты, посвящённом гиперзвуковым вооружениям.

В документе речь шла и о технических сложностях, которые возникают у Вашингтона при разработке прототипов систем гиперзвукового оружия. В частности, к разряду проблемных была отнесена технология, предполагающая защиту от экстремального теплового воздействия, которое испытывают гиперзвуковые ракеты во время полёта.

О «весьма непростых» технологических и инженерно-технических сложностях, в том числе связанных с «материалами и теплом», сообщал в июне 2021 года и старший руководитель программ гиперзвукового оружия управления замминистра обороны США по научно-техническим разработкам Майк Уайт. Как он отметил, по мере развития программ «сложной проблемой» станут также «возможности приборов обнаружения и тому подобное». Кроме того, он подчеркнул, что, если США хотят «не только экспериментировать» в сфере гиперзвука, им необходимо сосредоточить свои усилия на возможности поставить производство на поток «и при этом обеспечить надёжность конечного продукта».

Позднее, в ноябре прошлого года, замминистра обороны США Хайди Шу сообщила, что Пентагон сделал акцент на снижении стоимости гиперзвуковой техники, чтобы «министерство могло закупать её в большом количестве», а также на разработке материалов, которые устойчивы к высоким температурам и могут выдерживать скорости, «на которых будут летать эти ракеты».

«Никаких конкретных результатов»

Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии RT, американский вице-адмирал Джонни Вулф сильно лукавит, когда говорит, что у Вашингтона до настоящего момента не было потребности в создании гиперзвукового оружия. По его мнению, такими заявлениями Вулф хочет замаскировать неудачи Пентагона в сфере гиперзвука.

«О гиперзвуковых технологиях американцы говорили ещё в начале 2000-х годов, когда появилась стратегия глобального быстрого удара, в соответствии с которой США должны были в течение часа нанести удар противнику в любой точке земного шара. И для этого как раз лучше всего подходило гиперзвуковое оружие. Они начали разработку, но у них многое не получалось. Не получается и до сих пор», — заявил аналитик.

По словам Кнутова, в результате Россия и Китай ушли далеко вперёд в этой сфере и успешно лидируют в области гиперзвуковых технологий.

«Вашингтон отстаёт от Москвы и Пекина примерно на пять — семь лет по целому ряду позиций в сфере гиперзвука. Но Россия разрабатывает ещё и системы борьбы с гиперзвуковыми ракетами. Более того, уже завершены госиспытания ЗРС С-500 «Прометей», российские войска уже получили первые образцы этого вооружения, которое способно уничтожать гиперзвуковое оружие», — отметил эксперт.

ЗРС С-500 «Прометей»

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Как констатировал Кнутов, чтобы догнать РФ и КНР в сфере гиперзвука, американские военные проводят множество работ, но пока результат «достаточно условный».

«Ведутся серьёзные работы по созданию универсальной гиперзвуковой ракеты, в том числе в рамках программы LRHW, которую можно будет запускать не только с земли, но и с шахты эсминцев, с подводных лодок, переделанных под эти гиперзвуковые ракеты. Но пока никаких конкретных результатов по этой программе представлено не было», — заявил аналитик.

Кнутов считает, что, несмотря на колоссальные финансовые вложения США в сферу гиперзвука и приложенные усилия, американской армии не удастся в 2023 году принять на вооружение систему LRHW.

«Это может произойти не раньше 2024—2025 годов. На вооружение подводного флота LRHW, скорее всего, поступит лишь в 2027—2028 годах. Раньше Пентагон уже не раз продлевал срок реализации целого ряда программ по гиперзвуку, то же самое, по всей видимости, произойдёт и на этот раз», — отметил он.

Схожей позиции придерживается и военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, «весьма сомнительно», что у Вашингтона получится реализовать проект LRHW в следующем году.

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«В проектах подобного типа всегда закладывается сдвиг вправо, и через некоторое время в Пентагоне могут также выступить с заявлением и с лёгкостью сказать, что работа над этой гиперзвуковой системой продолжается. Несмотря на то что у Вашингтона уже есть какой-то задел в этой сфере, 2023 год — это слишком оптимистичный прогноз. Но пока в Пентагоне на эту тему не дают никаких разъяснений. Вашингтону важно поддерживать иллюзию того, что они ведут успешную разработку гиперзвука в контексте общего глобального противостояния с Россией и Китаем», — заявил аналитик в беседе с RT.

Коновалов также считает, что, хотя на программы по разработке гиперзвука США тратят колоссальное количество средств, пока это не привело к каким-либо конкретным результатам.

«Многие испытания были провалены, а гиперзвуковое оружие так и не создано. Сейчас США уже чётко осознали, что сильно отстают от РФ и КНР в области гиперзвука, сделали определённые выводы и пытаются ускорить разработку. Американцам действительно критически важно закрыть этот разрыв в области гиперзвука, однако совершенно ясно, что это невозможно», — отметил эксперт.

Кнутов пояснил, что американские военные испытывают множество сложностей в процессе разработки гиперзвуковых вооружений, которые касаются не только жаропрочных материалов и производственной цепочки.

«Главная проблема для США — разработка системы наведения для такого оружия, которая напрямую влияет на эффективность его применения. Пока США не преодолели эту сложность, у них часто гиперзвуковые ракеты выходят из строя сразу после старта. Была даже проблема с отделением непосредственно от носителя», — сказал аналитик.

По мнению Кнутова, Вашингтону не удастся догнать Москву и Пекин в области гиперзвука, поскольку они ушли далеко вперёд.