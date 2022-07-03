«Достаточно условные разработки»: зачем в США создают микроволновую ракету

Американские военно-морские и военно-воздушные силы перешли к финальной стадии испытаний новых ракет, в которых используются микроволновые технологии. Об этом сообщило издание Defense News. Ракеты разрабатываются в рамках программы по созданию электромагнитного некинетического ударного оружия, которое предназначено для вывода из строя электронных систем противника с использованием микроволнового излучения. Военные эксперты отмечают, что многие российские вооружения уже давно защищены от электромагнитных и микроволновых импульсов, а афишируя подобные проекты, Пентагон пытается компенсировать свои неудачи в сфере разработки гиперзвукового оружия.

Военно-морские и военно-воздушные силы США приступили к заключительным испытаниям ракет, использующих микроволновые технологии. Об этом сообщило американское военно-политическое издание Defense News со ссылкой на разработчиков оружия.

«Совместное высокомощное электромагнитное оружие некинетического действия HiJENKS использует микроволновую технологию для выведения из строя электронных систем противника. Исследовательская лаборатория ВВС США и Управление военно-морских исследований проводят финальные испытания на авиационной базе ВМС Чайна-Лейк», — пишет издание.

По словам журналистов Defense News, это оружие является преемником более раннего проекта CHAMP, также основанного на принципах микроволнового излучения для вывода из строя электронных систем противника. Сообщалось, что эта система была принята на вооружение ВВС США в 2019 году в сравнительно небольшом количестве — около 20 ракет. Причины того, почему CHAMP не получил более широкого распространения, не разглашались.

Сейчас разработчики утверждают, что в новом устройстве применены более современные технологии, которые позволяют использовать его в более сложных условиях.

Вместе с тем, по словам главы направления электромагнитных технологий Исследовательской лаборатории ВВС США Джеффри Хеггермейера, разработчики пока не определились с окончательным выбором ракеты-носителя для устройства.

«После испытаний, демонстрирующих работу технологии, мы перейдём к изучению конкретных применений в различных видах войск», — цитирует Хеггермейера Defense News.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что использование микроволнового или электромагнитного излучения для военных целей является известным направлением оборонных исследований.

«Пагубное воздействие микроволнового и электромагнитного излучения было продемонстрировано ещё на заре создания атомного оружия. Первые атмосферные атомные взрывы приводили к тому, что из строя выходили электроприборы и целые подстанции. Новые технологии позволяют создавать средства поражения, которые фактически могут выжигать микросхемы, выводя из строя технику. Подобные системы разрабатываются и в России», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Два шага назад

Стоит отметить, что информация об испытаниях в США ракеты с применением микроволновых технологий появилась на фоне известий об очередной неудаче американских военных в сфере гиперзвукового оружия.

30 июня Пентагон сообщил о неудавшемся испытании прототипа гиперзвуковой ракеты на Гавайях в рамках программы Conventional Prompt Strike. ВМС США планировали размещать эти ракеты на многоцелевых атомных подлодках класса Virginia и малозаметных эсминцах проекта Zumwalt.

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Представитель американского оборонного ведомства Тим Горман заявил, что попытка запустить ракету закончилась неудачей из-за отказа двигателя. Никаких других подробностей инцидента он не привёл.

«Сотрудники, ответственные за программу, начали проверку для определения причин и их учёта при будущих испытаниях. Хотя Министерство не имело возможности собрать данные обо всём профиле запланированного полёта, имеющаяся информация об этом инциденте будет очень полезной», — сказал Горман.

Это уже второй неудачный запуск ракеты, разрабатываемой для программы Conventional Prompt Strike. Первый эксперимент провалился в октябре 2021 года.

Неудачи преследуют и американскую программу по разработке гиперзвуковой ракеты воздушного базирования — ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования»).

В 2021 году три испытательных запуска ARRW закончились провалом. Успешный запуск оружия ВВС США и корпорации-разработчику Lockheed Martin удалось провести только к середине мая этого года.

Значительное отставание США в сфере разработки гиперзвукового оружия уже давно не является секретом, и это признаёт сама американская сторона, напомнил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко.

Американская гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW на бомбардировщике B-52

© Air Force / Giancarlo Casem

«США и другие страны НАТО в этой сфере значительно отстают от России. Периодически появляется информация о тех или иных испытаниях, о прототипах гиперзвуковых ракет, прототипах оружия радиоэлектронной борьбы, но ничего этого, насколько мне известно, на вооружении американской армии до сих не стоит. Насколько это будет эффективно в дальнейшем, также пока неизвестно. Различные сообщения об успешных испытаниях носят преждевременный характер», — полагает эксперт.

У американского военно-промышленного комплекса есть характерная черта: не завершив работы по одному важному направлению, они берутся за другое, добавил Хроленко. Это проявляется во многих аспектах военных исследований: от разработок оружия на новых физических принципах, до самолётостроения, подчеркнул собеседник RT.

«Догнать Россию и Китай в этой области они пока не могут. И это признают сами американцы», — сказал Хроленко.

В порядке эксперимента



Напомним, что ещё в 2018 году президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона осведомлена о разработках оружия на новых физических принципах, которые ведутся другими государствами.

«Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Во всяком случае, там, где нужнее всего», — сообщил тогда глава государства в своём послании Федеральному Собранию.

В 2022 году в поздравлении с Днём защитника Отечества Владимир Путин подчеркнул, что в России на боевом дежурстве находится оружие, не имеющее аналогов.

«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооружённых Сил», — сказал президент.

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Комментируя ведущиеся в США работы по созданию ракет с использованием микроволновых технологий, Юрий Кнутов отметил, что «это пока достаточно условные разработки», которые носят больше экспериментальный характер.

«Кроме того, многие современные системы электроники уже защищены от электромагнитных и микроволновых импульсов, как раз на случай ядерного взрыва. Мы уже производим микросхемы для многих систем вооружения, которые могут выдержать такой взрыв. Поэтому есть основания сомневаться в том, что такое оружие сможет как-то серьёзно влиять на нашу технику и скажется на характере боевых действий», — подчеркнул Юрий Кнутов.

Обнародовав подобную информацию, американские военные и работающие с ними СМИ хотят отвлечь внимание от разработок гиперзвукового оружия, которые идут не так гладко, как хотелось бы, считает эксперт.

«С гиперзвуковым оружием у американцев не получается, и они пытаются в глазах общественности компенсировать это за счёт якобы прорыва в создании микроволнового оружия. То есть это такая маркетинговая и политическая акция, призванная отвлечь внимание конгрессменов и общественности от того, что США по-прежнему находятся в положении догоняющего в вопросах разработки современного гиперзвукового оружия», — заключил Кнутов.