Telegraph: в Европе планируют создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

Производитель ракет MBDA из Европы планирует создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года.

По данным Telegraph со ссылкой на исполнительного директора компании, предполагаемая система может быть развёрнута по территории всей Европы, чтобы сбивать ракеты на скорости 11 тыс. км/ч. Уточняется, что у MBDA есть соглашения с Францией, Италией, Нидерландами и ФРГ.

«Приоритетом для MBDA является оставаться на первом плане инноваций, направляя Европу к наиболее эффективному решению для противодействия гиперзвуковым угрозам», — приводит издание слова исполнительного директора MBDA Эрика Беранже.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что только российские системы ПВО могут сбивать гиперзвуковые ракеты.

16 мая Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.