Списанные крылья: Украина хочет получить от Австралии истребители F/A-18 Hornet

Украина рассматривает возможность получения от Австралии палубных истребителей F/A-18, списанных из состава ВВС страны, и запросила информацию об их нынешнем состоянии. Об этом сообщил посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко. Королевские ВВС Австралии сняли с вооружения 71 истребитель F/A-18 в период с 2019 по 2021 год и планируют заменить их новыми F-35. По данным СМИ, от 12 до 16 истребителей всё ещё могут подняться в воздух. Военные эксперты отмечают, что неизвестно, в каком состоянии находятся эти машины, а также сможет ли Украина подготовить лётный состав для их эффективного использования.

Украина направила правительству Австралии запрос на получение списанных истребителей F/A-18 Hornet. Об этом заявил посол Украины в стране Василий Мирошниченко.

«Был сделан запрос информации. Украина рассматривает возможности получить истребители, в том числе и эти», — приводит его слова агентство AFP.

Королевские ВВС Австралии с 2019 по 2021 год сняли с вооружения 71 истребитель F/A-18, планируя заменить их на самолёты пятого поколения F-35. Часть этих самолётов продали в Канаду, а оставшиеся планировалось утилизировать или продать частной компании из США RAVN Aerospace.

AFP со ссылкой на близкие к переговорам источники утверждает, что на хранении на базе находится 41 истребитель, из этого числа к полётам пригодно от 12 до 16 машин.

Поскольку на эти самолёты претендует американская компания, если Канберра захочет передать истребители Киеву, потребуется получить согласие как от RAVN Aerospace, так и от администрации Байдена.

«Детали какой-либо потенциальной сделки пока ещё окончательно не утверждены. Требуется множество официальных согласований, чтобы заключить контракт на поставку этих самолётов, но, похоже, настало время (рассмотреть. — RT) такую мысль», — заявил Роберт Поттер, гражданин Австралии, консультирующий украинское правительство.

Напомним: на сегодня Австралия передала Киеву военную помощь на $340 млн, включая бронетранспортёры Bushmaster и M113, гаубицы калибра 155 мм и беспилотники.

Морская ориентация

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что западные союзники Украины обсуждают передачу Киеву старых истребителей F/A-18 наряду с F-16. При этом если в Пентагоне не возражают насчёт передачи F-16, то для F/A-18 решение ещё не согласовано.

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet — это американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах и принятый на вооружение в начале 1980-х. Он выпускался в различных модификациях: двухместной, улучшенного истребителя, разведывательного самолёта и истребителя для ночных операций.

Самолёт вооружён одной 20-мм шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan с 570 снарядами и может нести на себе бомбы и ракеты.

F/A-18 Hornet

Gettyimages.ru

© Paula Bronstein

Несмотря на то что F/A-18 Hornet ещё стоят на вооружении США, Канады, Испании и других стран, они повсеместно списываются для замены на более новые самолёты. Так, в 2019 году были сняты с вооружения устаревшие самолёты ранних серий, стоявшие на вооружении авиации ВМС США. В свою очередь, Корпус морской пехоты США в 2021 году списал свои истребители F/A-18C для замены на самолёты F-35B.

Стоит отметить, что ранее Украина уже пыталась получить самолёты F/A-18 у Финляндии. В марте этого года премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки готов обсудить вопрос о передаче Украине списанных истребителей Hornet.

Однако затем её слова опровергли глава Минобороны Антти Кайкконен, командующий вооружёнными силами страны генерал Тимо Кивинен и командующий ВВС генерал-майор Юха-Пекка Керянен, которые заявили, что такая возможность не обсуждалась.

В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что истребители F/A-18 имеют решающее значение для обороны Финляндии. В начале мая во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он подчеркнул, что Хельсинки не будут передавать свои истребители Киеву.

Напомним, что Киев на протяжении последних месяцев регулярно требовал от стран Запада направить ему боевые самолёты. Пока ни одна страна не анонсировала передачу Украине современных истребителей.

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Президент США Джо Байден 19 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита «группы семи» в Хиросиме, что Запад начнёт обучение украинских лётчиков навыкам управления истребителями четвёртого поколения, включая F-16.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшие месяцы Вашингтон обсудит с единомышленниками, какие именно государства передадут F-16 Украине.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских лётчиков к применению F-16.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны уже начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что вопрос о поставках F-16 обсуждался 1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Советник министра обороны Украины Юрий Сак отмечал, что Киев рассчитывает получить от западных стран от 40 до 50 истребителей F-16.

При этом в Пентагоне ранее подчёркивали, что поставка истребителей F-16 кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева. Об этом, в частности, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Вопрос подготовки

Военные эксперты и политологи в разговоре с RT отметили, что, по данным из открытых источников, идёт обсуждение передачи сравнительно небольшого количества австралийских истребителей F/A-18 Hornet, кроме того, неясно, сколько из них находится в лётном состоянии.

«Выделят их около эскадрильи — это не так уж и много. Есть сомнения, что самолёты «стоят на крыле», — скорее всего, их нужно будет ремонтировать. Если Австралия согласится довести их до лётного состояния и передать Украине — это одно дело, но это займёт время. Если же их передадут в том состоянии, в котором они сейчас, украинская сторона восстановить их не сможет», — рассказал в беседе с RT заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

Он отметил, что F/A-18 Hornet является тяжёлым истребителем, аналогом советского и российского Су-27, однако уступает ему по ряду характеристик, в частности в скорости и практическом потолке использования.

«Это американский тяжёлый истребитель четвёртого поколения, аналог нашего Су-27, но про лётным характеристикам он ему проигрывает», — пояснил эксперт.

F/A-18 Hornet

AFP

© Andreas SOLARO

Для использования этих машин требуются аэродромы, которые РФ сможет поразить высокоточным оружием, добавил эксперт. К тому же потребуется заново обучать лётчиков и технический персонал, уточнил Попов.

«Если даже Австралия сегодня примет решение передать самолёты Киеву и они даже смогут прилететь, то на подготовку к эксплуатации уйдёт большое количество времени», — подчеркнул собеседник RT.

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Если же F/A-18 всё-таки появятся в небе в зоне спецоперации, российские воздушные силы смогут эффективно их купировать, считает военный эксперт.

«Российские лётчики привыкли к своим машинам, они отлично ими управляют и хорошо их знают, освоили все программы. Украинским пилотам для использования F/A-18 придётся начинать этот процесс с самого начала, что скажется на их эффективности и выучке. То же самое касается и истребителей F-16, которые Запад готовится поставить на Украину. Это совершенно другой класс самолётов, требующий иной подготовки, иного обслуживания, чем те, которые используются украинцами», — подчеркнул Владимир Попов.

Эксперт также напомнил, что Украина запрашивает у стран Запада самые разные самолёты: тяжёлые истребители F/A-18, лёгкие истребители F-16, многоцелевые Eurofighter. Это, по его мнению, грозит обернуться логистическим кошмаром.

«Хотя стандарты НАТО единые для каждой машины, придётся заново готовить персонал, готовить оборудование и так далее. Почти на каждый самолёт нужны свои кадры и свои технические средства обеспечения. Всё это очень сложно», — пояснил Попов.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что Украина на данный момент реально планирует получить от стран Запада от 50 до 70 истребителей, а единовременно обучить такое количество лётчиков будет очень сложно.

«Украине придётся обучить или переобучить до 70 новых пилотов на новых истребителях, которые должны быть способны принимать участие в сложных боевых операциях в условиях сильного противодействия ПВО и авиации РФ», — отметил эксперт.

Даже с учётом того, что сейчас несколько стран Запада начинают программы переподготовки, им не удастся быстро обучить украинских лётчиков, которые будут демонстрировать хорошие результаты за штурвалами F/A-18, F-16 или других самолётов, считает Алексей Леонков.