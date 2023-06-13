На Украине подтвердили, что Киев запросил данные о состоянии списанных F-18 в Австралии
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«Был сделан запрос информации... Украина ищет возможности получить истребители», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, запрос касался состояния 41 самолёта с авиабазы к северу от Сиднея.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее назвал тему коалиции по истребителям приоритетной для Киева на будущей встрече в формате Рамштайн.
Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16.