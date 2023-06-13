На Украине подтвердили, что Киев запросил данные о состоянии списанных F-18 в Австралии

В Киеве запросили информацию о состоянии списанных истребителей F-18, заявил украинский посол Василий Мирошниченко в комментарии AFP.

«Был сделан запрос информации... Украина ищет возможности получить истребители», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, запрос касался состояния 41 самолёта с авиабазы к северу от Сиднея.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее назвал тему коалиции по истребителям приоритетной для Киева на будущей встрече в формате Рамштайн.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16.