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На Украине подтвердили, что Киев запросил данные о состоянии списанных F-18 в Австралии

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В Киеве запросили информацию о состоянии списанных истребителей F-18, заявил украинский посол Василий Мирошниченко в комментарии AFP.
На Украине подтвердили, что Киев запросил данные о состоянии списанных F-18 в Австралии
  • Gettyimages.ru

«Был сделан запрос информации... Украина ищет возможности получить истребители», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, запрос касался состояния 41 самолёта с авиабазы к северу от Сиднея.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее назвал тему коалиции по истребителям приоритетной для Киева на будущей встрече в формате Рамштайн.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16.

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