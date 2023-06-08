Politico: Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16

Западные союзники могут поставить Киеву свои старые истребители F-18 вместе с F-16. Об этом информирует газета Politico со ссылкой на источники.

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По данным источников, Киеву могут передать десятки старых, но исправных F-18. Материал газеты цитирует ТАСС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт поставок «мощного» количества истребителей F-16 от некоторых стран Европы. При этом он отметил, что на Украине нет инфраструктуры для этих самолётов. 1 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские специалисты помогут в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16.