Politico: Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16
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По данным источников, Киеву могут передать десятки старых, но исправных F-18. Материал газеты цитирует ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт поставок «мощного» количества истребителей F-16 от некоторых стран Европы.
При этом он отметил, что на Украине нет инфраструктуры для этих самолётов.
1 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские специалисты помогут в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16.