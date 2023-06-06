Зеленский заявил, что ждёт поставок «мощного» количества F-16 от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что ждёт поставок «мощного» количества истребителей F-16 от некоторых стран Европы.

Заявление Зеленского приводит РИА Новости.

По его словам, в Молдавии у него состоялась закрытая встреча с представителями некоторых стран, которые «точно подтвердили, что дадут F-16» Киеву.

«Я получил от некоторых европейских партнёров уже понимание относительно количества. Оно мощное», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что на Украине нет инфраструктуры для этих самолётов.

Зеленский утверждает, что инфраструктуру построят потом.

«Нет смысла её готовить, пока нет договорённости, что у нас будут соответствующие самолеты», — заявил украинский президент.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден обсудит с премьерами Дании и Великобритании нужды Украины в сфере безопасности.