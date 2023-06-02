Кирби заявил, что Байден обсудит с властями Британии и Дании поставки F-16 для Украины

Президент США Джо Байден обсудит с премьерами Дании и Великобритании нужды Украины в сфере безопасности, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Одна из тем, которой мы интересуемся и насчёт которой президент хотел бы представить свои взгляды во время этих контактов, — это долгосрочные потребности Украины в сфере безопасности. В связи с этим и идёт речь о F-16», — цитирует его ТАСС.

В Белом доме уточнили, что страны Запада приоритетно будут поставлять Украине средства противовоздушной обороны.

При этом председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении Вооружённых сил Украины.