Генерал Милли заявил, что Abrams и F-16 не будут задействованы в контрнаступлении ВСУ

Председатель Объединённого комитета начальников США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении Вооружённых сил Украины.

Слова Милли приводит издание Daily Mail.

Как отметил американский генерал, подготовка украинских военных управлению танками Abrams уже началась, но эти системы не будут готовы к контрнаступлению ВСУ.

Что касается истребителей, то их поставка займёт длительное время, добавил Милли.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина уже начала контрнаступление. Он добавил, что о его эффективности можно будет судить через несколько месяцев.

В Белом доме утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом.