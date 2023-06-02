Генерал Милли заявил, что Abrams и F-16 не будут задействованы в контрнаступлении ВСУ
- Gettyimages.ru
Слова Милли приводит издание Daily Mail.
Как отметил американский генерал, подготовка украинских военных управлению танками Abrams уже началась, но эти системы не будут готовы к контрнаступлению ВСУ.
Что касается истребителей, то их поставка займёт длительное время, добавил Милли.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина уже начала контрнаступление. Он добавил, что о его эффективности можно будет судить через несколько месяцев.
В Белом доме утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом.