Моравецкий сообщил, что Польша будет проводить обучение украинских пилотов на F-16

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские специалисты помогут в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16.

«Польша поможет Украине переучить пилотов истребителей F-16», — приводит РИА Новости его слова по итогам саммита Европейского сообщества в Кишинёве.

Моравецкий добавил, что Варшава не будет передавать Киеву свои истребители F-16.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолёты производства США F-16, которые планируется ей передать.