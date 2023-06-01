Моравецкий сообщил, что Польша будет проводить обучение украинских пилотов на F-16
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«Польша поможет Украине переучить пилотов истребителей F-16», — приводит РИА Новости его слова по итогам саммита Европейского сообщества в Кишинёве.
Моравецкий добавил, что Варшава не будет передавать Киеву свои истребители F-16.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолёты производства США F-16, которые планируется ей передать.