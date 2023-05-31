Белый дом: США уверены, что Украина не будет использовать F-16 для ударов внутри России
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Об этом пишет РИА Новости.
«Да. И мы получили заверения на разных уровнях, не только от президента (Владимира Зеленского. — RT), но и других высокопоставленных военных руководителей на Украине», — сказал он.
Кирби также заявил, что Соединённые Штаты хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России.
По его словам, у США нет точной информации о том, кто ответственен за атаки беспилотников на Москву, Вашингтон предлагает обращаться к украинскому правительству.