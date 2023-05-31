Белый дом: США не хотят третьей мировой, поэтому против ударов Киева по территории России

Соединённые Штаты хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Чтобы избежать третьей мировой войны», — ответил он на вопрос журналистов о том, почему Вашингтон выступает против ударов Киева по территории России.

Как передаёт РИА Новости, Кирби также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине и так уже обострился.

12 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что противники России ведут дело к третьей мировой войне.

Он напомнил, что победителей в третьей мировой войне не может быть по определению.

Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США, оказывая военную помощь Украине, пытаются избежать начала третьей мировой войны.