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Белый дом: США не хотят третьей мировой, поэтому против ударов Киева по территории России

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Соединённые Штаты хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Белый дом: США не хотят третьей мировой, поэтому против ударов Киева по территории России
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«Чтобы избежать третьей мировой войны», — ответил он на вопрос журналистов о том, почему Вашингтон выступает против ударов Киева по территории России.

Как передаёт РИА Новости, Кирби также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине и так уже обострился.

12 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что противники России ведут дело к третьей мировой войне.

Он напомнил, что победителей в третьей мировой войне не может быть по определению.

Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США, оказывая военную помощь Украине, пытаются избежать начала третьей мировой войны.

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