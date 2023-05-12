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Зампред Совбеза Медведев: противники России ведут дело к третьей мировой войне

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что противники России ведут дело к третьей мировой войне. Он напомнил, что победителей в третьей мировой войне не может быть по определению.
Зампред Совбеза Медведев: противники России ведут дело к третьей мировой войне
  • РИА Новости

Об этом Медведев заявил во время Петербургского международного юридического форума. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал очевидным то, что против России развязали полномасштабную гибридную войну. 

По его словам, «американские и европейские покровители» усиленно накачивают летальным оружием врагов России, поощряют террор в российских пограничных областях и совершают диверсии и политические убийства.

Медведев добавил, что противники России «фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе». Зампред Совбеза подчеркнул, что в таком конфликте «победителей, как известно, по определению быть не может».

Также Медведев заявил, что задачей России является возвращение миропорядка к принципам равенства.

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