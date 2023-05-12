Медведев: задачей России является возвращение миропорядка к принципам равенства

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что задачей России является возвращение миропорядка к принципам равенства.

«Наша задача сегодня — вернуть международные отношения к их первозданному смыслу, к началам равенства и сотрудничества, а не диктата и доминирования», — приводит РИА Новости слова Медведева на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что важной задачей является заставить уважать «дух и букву» закона, в том числе устав ООН.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.