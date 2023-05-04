Постпред России Небензя: мир по-американски идёт к закату

Однополярного мироустройства больше не будет, мир по-американски идёт к закату, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Его слова приводит ТАСС.

«Вопрос о том, куда мы дрейфуем и как будет выглядеть обновлённая система международных отношений, сегодня остаётся открытым. Ясно одно — мир больше не будет однополярным и западное доминирование, или «мир по-американски», идёт к закату», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.