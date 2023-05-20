В США заявили, что пытаются избежать третьей мировой войны, оказывая военную помощь Киеву

Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США, оказывая военную помощь Украине, пытаются избежать начала третьей мировой войны.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в ходе брифинга для журналистов в Хиросиме.

По его словам, Вашингтон намерен делать «всё возможное», чтобы поддержать Украину, «защищающую свой суверенитет».

«И мы намерены действовать таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны», — заявил помощник американского президента.

Ранее Джейк Салливан рассказал, что США в ближайшее время обсудят с союзниками, какие страны поставят самолёты ВСУ.

При этом в Белом доме заявили, что не поддерживают удары Украины по территории России.