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В США заявили, что пытаются избежать третьей мировой войны, оказывая военную помощь Киеву

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Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США, оказывая военную помощь Украине, пытаются избежать начала третьей мировой войны.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в ходе брифинга для журналистов в Хиросиме.

По его словам, Вашингтон намерен делать «всё возможное», чтобы поддержать Украину, «защищающую свой суверенитет».

«И мы намерены действовать таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны», — заявил помощник американского президента.

Ранее Джейк Салливан рассказал, что США в ближайшее время обсудят с союзниками, какие страны поставят самолёты ВСУ.

При этом в Белом доме заявили, что не поддерживают удары Украины по территории России.

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