В США заявили, что пытаются избежать третьей мировой войны, оказывая военную помощь Киеву
Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в ходе брифинга для журналистов в Хиросиме.
По его словам, Вашингтон намерен делать «всё возможное», чтобы поддержать Украину, «защищающую свой суверенитет».
«И мы намерены действовать таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны», — заявил помощник американского президента.
Ранее Джейк Салливан рассказал, что США в ближайшее время обсудят с союзниками, какие страны поставят самолёты ВСУ.
При этом в Белом доме заявили, что не поддерживают удары Украины по территории России.