В Белом доме заявили, что у США нет точной информации о том, кто ответственен за атаки беспилотников на Москву, Вашингтон предлагает обращаться к украинскому правительству.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, которая говорит, кто является ответственным», — сказал он журналистам.

США не собираются расследовать происшедшее, отметил Кирби.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Как отметил Владимир Путин, Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины два-три дня назад, в ответ на это киевский режим выбрал путь попыток запугивания России и её граждан.

Президент подчеркнул, что это явный признак террористической деятельности.