Минобороны России: Киев совершил террористическую атаку беспилотниками в Москве

В Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения.

Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.