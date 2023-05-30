Собянин: жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали после атаки БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Об этом он написал в Telegram.

«Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — добавил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях города произошли незначительные повреждения, на данный момент никто серьёзно не пострадал.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников.