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Губернатор Подмосковья Воробьёв: на подлёте к Москве сбили несколько беспилотников

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Утром 30 мая на подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«На подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал он в Telegram.

Воробьёв сообщил, что утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов и объяснил это работой ПВО.

Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях города произошли незначительные повреждения, на данный момент никто серьёзно не пострадал.

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