Собянин: никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал», — написал он в Telegram.

Собянин уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась.

Ранее Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях города произошли незначительные повреждения, на данный момент никто серьёзно не пострадал.

Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников.