Минобороны: ВСУ ударили по Москве восемью беспилотниками самолётного типа
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники противника поражены», — говорится в сообщении.
Три украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, уточнили в министерстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения.
Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.
Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.
Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников.