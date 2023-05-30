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Минобороны: ВСУ ударили по Москве восемью беспилотниками самолётного типа

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В атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники были поражены.
Минобороны: ВСУ ударили по Москве восемью беспилотниками самолётного типа
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники противника поражены», — говорится в сообщении.

Три украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, уточнили в министерстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения.

Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников.

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