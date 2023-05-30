Путин: удар по штабу военной разведки Украины был нанесён два-три дня назад

Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины два-три дня назад, подтвердил российский президент Владимир Путин.

«Мы уже говорили о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесён удар два-три дня назад», — сказал глава государства.

Он отметил, что в ответ на это киевский режим выбрал путь попыток запугивания России и её граждан.

Президент подчеркнул, что это явный признак террористической деятельности.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.