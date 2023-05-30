Путин назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по объекту ГУР Украины

Президент России Владимир Путин назвал атаку киевского террористического режима на Москву с помощью беспилотников ответом на удар по объекту ГУР Украины.

По его словам, российская сторона наносит удары по военным объектам и штабам Украины.

«Мы уже говорили о возможностях по нанесению ударов по штабам принятия решения, центрам принятия решения. Разумеется, к этим категориям относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесён удар... В ответ киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России. И ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве.

Он также назвал атаку дронов на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.