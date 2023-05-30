Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по объекту ГУР Украины

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин назвал атаку киевского террористического режима на Москву с помощью беспилотников ответом на удар по объекту ГУР Украины.

По его словам, российская сторона наносит удары по военным объектам и штабам Украины.

«Мы уже говорили о возможностях по нанесению ударов по штабам принятия решения, центрам принятия решения. Разумеется, к этим категориям относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесён удар... В ответ киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России. И ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве.

Он также назвал атаку дронов на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить