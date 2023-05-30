Песков назвал атаку дронов на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал атаку украинских беспилотников на российскую столицу ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.

«Понятно, что речь идёт об ответных действиях киевского режима на наш весьма эффективный удар по одному из центров принятия решений», — сообщил Песков.

По словам представителя Кремля, российский удар был нанесён в воскресенье, 28 мая.

Также Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников от Минобороны, МЧС, руководства Москвы и Подмосковья.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники были поражены.