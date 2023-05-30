Песков: Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве

Президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников от Минобороны, МЧС, руководства Москвы и Подмосковья.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он получал в прямом режиме информацию и по линии Министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, от мэра Москвы и губернатора Подмосковья, от МЧС», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники были поражены.