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Песков: Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве

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Президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников от Минобороны, МЧС, руководства Москвы и Подмосковья.
Песков: Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он получал в прямом режиме информацию и по линии Министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, от мэра Москвы и губернатора Подмосковья, от МЧС», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники были поражены.

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