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Резников назвал тему коалиции по истребителям приоритетной для Украины на встрече Рамштайн

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал тему коалиции по истребителям приоритетной для Киева на будущей встрече в формате Рамштайн.
Резников назвал тему коалиции по истребителям приоритетной для Украины на встрече Рамштайн
  • РИА Новости

«В рамках заседания мы будем обсуждать подробности «авиационной коалиции»... Это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран», — сказал он.

По словам Резникова, речь идёт о подготовке не только украинских пилотов, но также специалистов, которые будут заниматься обслуживанием истребителей.

Также украинская сторона планирует обсудить на встрече вопросы усиления ПВО, артиллерии, амуниции украинской армии и открытие пунктов ремонта техники.

Власти Канады ранее приняли решение о передаче Вооружённым силам Украины 288 ракет класса «воздух — воздух» и 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявления американских политиков о возможности поставок истребителей F-16 на Украину являются имитацией правового поведения и попыткой ввести в заблуждение.

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