Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявление США о поставках Украине F-16
- РИА Новости
По её словам, данное сообщение не соответствует ни нормам международного права, ни внутреннему законодательству.
«(В нём. — RT) нет и никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления, потому что они изначально ложны, они изначально вводят в заблуждение», — отметила Захарова в эфире телеканала «Звезда».
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев в настоящее время не нуждается в F-16, но эти истребители понадобятся ВСУ в будущем.