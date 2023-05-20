Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявление США о поставках Украине F-16

Заявление американских политиков о возможности поставок истребителей F-16 на Украину является имитацией правового поведения и попыткой ввести в заблуждение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, данное сообщение не соответствует ни нормам международного права, ни внутреннему законодательству.

«(В нём. — RT) нет и никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления, потому что они изначально ложны, они изначально вводят в заблуждение», — отметила Захарова в эфире телеканала «Звезда».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев в настоящее время не нуждается в F-16, но эти истребители понадобятся ВСУ в будущем.