«Пусть привыкают»: конгресс США назвал попытки РФ поднять беспилотник MQ-9 Reaper угрозой нацбезопасности

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую действия России в ходе инцидента с упавшим в Чёрное море американским беспилотником MQ-9 Reaper. Как утверждается в документе, попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов. Военные эксперты отмечают, что конгресс США принимает резолюции из-за невозможности помешать России поднять и изучить упавший MQ-9 Reaper.

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой осуждаются действия России в рамках инцидента с упавшим в Чёрное море беспилотником MQ-9 Reaper, а намерения российской стороны поднять его характеризуются как представляющие «угрозу» нацбезопасности Соединённых Штатов.

«Палата представителей осуждает безрассудные действия российских вооружённых сил и признаёт, что попытки России поднять (с морского дна. — RT) беспилотник представляют угрозу национальной безопасности США», — говорится в тексте резолюции.

В документе также указывается, что «действия беспилотника ВВС США осуществлялись безопасным и ответственным образом в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом».

Резолюция была принята единодушно при поддержке 410 проголосовавших конгрессменов. Авторами документа являются республиканец Брэндон Уильямс и демократ Джим Коста.

Ударное сближение

Напомним, инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper произошёл 14 марта. Тогда Минобороны РФ сообщило, что над Чёрным морем в районе Крымского полуострова был зафиксирован полёт беспилотника MQ-9 Reaper в направлении государственной границы России.

БПЛА осуществлял полёт с выключенными транспондерами и с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. В МО РФ сообщили, что в воздух были подняты истребители, а MQ-9 «перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты» и упал в Чёрное море.

Российское военное ведомство подчеркнуло, что истребители не применяли бортового вооружения и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Позднее Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) опубликовало видеозапись инцидента.

Через несколько дней министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества лётчиков Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником границ района спецоперации.

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После падения американского БПЛА в непосредственной близости от крымского побережья в Москве заявили о планах поднять его и изучить. Так, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, что Россия попытается поднять на поверхность обломки MQ-9 Reaper и «будет этим заниматься обязательно». А глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что у РФ есть технические возможности обнаружить и изучить обломки американского БПЛА.

Однако представители администрации Байдена после инцидента заявили, что упавший Reaper поднять со дна Чёрного моря якобы будет невозможно, а если это и удастся сделать, то практической пользы из этого извлечь не удастся.

«Вероятно, он погрузился на значительную глубину, поэтому любая операция по подъёму (обломков. — RT) с технической точки зрения была бы очень сложной», — заявил журналистам председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Схожее заявление сделал и координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Если что и осталось в воде от этого беспилотника, так это, вероятно, поверхности управления полётом и тому подобные вещи — вероятно, ничего, что действительно несёт настоящую ценность для них по части технологической реконструкции или чего-либо подобного. Мы не слишком обеспокоены тем, что может попасть им в руки», — заявил американский чиновник.

Ранее журналисты телеканала CNN со ссылкой на правительственные источники сообщили, что Пентагон якобы удалённо стёр программное обеспечение упавшего MQ-9 Reaper, чтобы предотвратить попадание секретной информации в руки российских специалистов.

Беспилотник MQ-9 Reaper

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© Isaac Brekken

Политика без практики

Принятие палатой представителей конгресса США резолюции об упавшем в Чёрном море беспилотнике MQ-9 Reaper «является политическим шагом», так как никаких практических шагов в рамках этого инцидента Вашингтон сделать не смог, рассказал в беседе с RT заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

«Угроза национальной безопасности для США здесь заключается в том, что, подняв даже разрушенный БПЛА, мы можем получить представление о его характеристиках, которое невозможно достичь на основе обычного визуального наблюдения его полёта. Можно будет проанализировать состав материалов, из которых он изготовлен, получить представление о технологических процессах, которые используются в производстве. Поэтому конгресс принимает резолюцию, что это угрожает безопасности США. Это политическое давление», — рассказал эксперт.

Корабль Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен»

РИА Новости

© Иван Родионов

По словам Владимира Попова, несмотря на заявления Пентагона и Белого дома, что никакой ценности упавший MQ-9 Reaper не представляет, на деле российская сторона потенциально может получить доступ к важным технологиям и информации.

«Важен не только анализ материалов, но и систем управления, передачи информации, наблюдения и оптикоэлектронной аппаратуры и его электромагнитные характеристики. Так что не так уж эта потеря и незначительна, как пытаются представить вашингтонские чиновники. Это может создать неприятности для них, особенно по линиям коммуникации. Эти частотные характеристики очень важны», — подчеркнул заслуженный лётчик РФ.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, угрозу национальной безопасности США создал сам полёт MQ-9 Reaper в зоне вблизи полуострова Крым.

«Это был провокационный полёт, продолжение агрессивной риторики, которая раздувается в США и которую озвучивают политические и военные деятели этой страны. Это является угрозой безопасности, потому что ведёт к эскалации и напряжению между нашими странами. Отношения стран и так сейчас находятся на нулевой отметке. Все действия США: снабжение Украины оружием и разведданными, втягивание в конфликт стран НАТО, — всё это нельзя назвать шагами, которые бы разряжали обстановку и не представляли бы угрозу для национальной безопасности США», — отметил эксперт.

Что касается изучения американской военной техники, то сами США активно изыскивали способы получить в своё распоряжение советские и российские вооружения для их детального изучения, напомнил Алексей Леонков.

«Теперь пускай привыкают к тому, что мы тоже изучаем их технику — трофеи, которые нам достаются. Мы будем её изучать и совершенствовать свои средства обороны. И ничего необычного или предосудительного в этом нет, что бы ни говорили в Вашингтоне», — подчеркнул военный эксперт.

Алексей Леонков добавил, что России раньше уже доставались различные военные трофеи американского производства.

«Это происходило и в Афганистане, и в Сирии, и сейчас происходит на Украине, куда американцы поставили самые различные виды вооружений. Изучение военной техники даёт очень много информации, которая позволяет совершенствовать наши средства обороны. Именно этой цели послужит и изучение упавшего в Чёрное море MQ-9 Reaper», — заключил собеседник RT.