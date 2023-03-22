Орденами Мужества: Шойгу наградил лётчиков после инцидента с беспилотником США в небе над Чёрным морем

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества лётчикам экипажей Су-27, предотвратившим нарушение границ района временного режима использования воздушного пространства американским беспилотником MQ-9. Лётчики рассказали об инциденте, подчеркнув, что не применяли оружие, а выполняли манёвры, призванные принудить оператора БПЛА к отказу от выполняемой им задачи.

В среду, 22 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды лётчикам истребителей Су-27, которые ранее предотвратили нарушение со стороны американского беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Чёрным морем.

«Орденами Мужества награждены лётчики самолётов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее отмечали в Минобороны, утром 14 марта над акваторией Чёрного моря в районе Крыма средствами контроля воздушного пространства был зафиксирован полёт разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper в направлении российской границы.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных сил. В результате резкого маневрирования беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, российские самолёты не применяли бортовое вооружение, не вступали в контакт с БПЛА и благополучно вернулись на аэродром базирования.

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Лётчики на церемонии награждения рассказали, что двумя экипажами совершили вылет, опознали беспилотник как MQ-9 Reaper, передали информацию об этом и приступили к манёврам, которыми попытались заставить оператора БПЛА прекратить выполнять своё задание.

«После вылета сблизились с этим беспилотным летательным аппаратом, произвели его опознавание и выполняли манёвры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», — рассказал один из лётчиков, получивших награду. Он подчеркнул, что эта награда также принадлежит его коллегам, которые участвовали в обеспечении вылетов.

Девушки-военнослужащие уничтожили БПЛА в Севастополе

В ходе заседания коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу также распорядился наградить девушек-военнослужащих, которые уничтожили беспилотники, принимавшие участие в атаке на Севастополь утром 22 марта.

«Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание: два аппарата было уничтожено старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной», — сказал министр на заседании коллегии Минобороны России.

Шойгу заявил, что поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки надводных беспилотников. По его словам, объекты пытались проникнуть в бухту, однако моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия, также система ПВО отработала по воздушной цели.

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По словам Развожаева, в результате детонации уничтоженных морских беспилотников в ряде зданий были выбиты стёкла, но никто не пострадал. Как подчеркнул губернатор, российские военные уверенно отразили атаку.

Работа ВКС в зоне СВО

В ходе своего выступления Шойгу также высказался о работе Воздушно-космических сил РФ в зоне специальной военной операции. По его словам, за время СВО боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% — стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с БПЛА.

Как уточнил Шойгу, в ходе спецоперации лётчики совершили более 140 тыс. боевых вылетов и уничтожили более 20 тыс. объектов противника.

Кроме того, отметил министр, важные задачи в зоне СВО выполняют лётчики военно-транспортной авиации, которые в круглосуточном режиме доставляют грузы и личный состав.

Сводка Минобороны РФ о ходе СВО

В свою очередь, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о ходе СВО. Так, на Купянском направлении огнём артиллерии Западной группировки войск за сутки уничтожены более 50 боевиков ВСУ, две бронемашины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 «Акация», а также склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены живая сила и техника противника. Уничтожены более 90 украинских военных, две боевые бронированные машины, три пикапа, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем противник за сутки потерял более 300 человек, три бронемашины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» были поражены подразделения ВСУ в районе нескольких населённых пунктов на подконтрольной Киеву территории ДНР и Запорожской области. По данным МО, противник потерял здесь до 40 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу М777. Наряду с этим уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожены до 20 украинских военных, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.

На территории аэродрома Школьный в районе Одессы поражено два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

В свою очередь, истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в небе над Харьковской областью. Средства ПВО за сутки сбили 26 беспилотников и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.