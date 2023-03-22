«Попытались проникнуть в бухту»: в Севастополе заявили об отражении атаки беспилотников

В результате отражения атаки беспилотников на Севастополь уничтожено три объекта, заявил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, БПЛА пытались проникнуть в бухту, однако моряки открыли огонь из стрелкового оружия, также сработала система ПВО. Как подчеркнул глава региона, обстановка находится на контроле, все оперативные службы готовы к работе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки надводных беспилотников, которая произошла рано утром 22 марта.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — сообщил он в Telegram.

По словам Развожаева, в ряде зданий выбиты стёкла, но никто не пострадал. Как подчеркнул губернатор, военные уверенно и спокойно отразили атаку.

«Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», — заявил Развожаев.

Напомним, в середине февраля в Севастополе также была отражена атака беспилотников.

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Обстрелы Донбасса

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 30 обстрелах со стороны ВСУ за истекшие сутки.

Противник открывал огонь из артиллерии 152 и 155 мм, а также из реактивных систем залпового огня. Под огнём оказались Донецк, Горловка, Гольмовский, Макеевка и другие населённые пункты республики.

По уточнённым данным, за истекшие сутки в ДНР ранения получили шесть мирных жителей. Повреждено как минимум пять домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате произошедшего в ночь на среду обстрела города зафиксировано прямое попадание в административное здание филиала предприятия «Вода Донбасса». По его словам, в результате повреждена газовая труба.

В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК заявили, что за истекшие сутки зафиксирован один обстрел.

Под огнём артиллерии оказался населённый пункт Нижняя Дуванка. В результате обстрела разрушено здание Государственной пожарно-спасательной части МЧС ЛНР.

МИД РФ — о перспективе поставок Киеву боеприпасов с ураном

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что решение Британии по поставкам боеприпасов с ураном киевскому режиму лишний раз доказывает, что Запад стоит за активацией конфликта на Украине.

«Это говорит о том, что мы не имеем больше никаких оснований сомневаться в том, кто стоит за активацией конфликта на Украине во всех его фазах, — безусловно, тот самый коллективный Запад», — подчеркнула она.

Напомним, ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Великобритания официально объявила о решении передать армии Украины боеприпасы с обеднённым ураном.

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По словам Захаровой, речь идёт о геноциде в отношении того населения, против которого будут применены эти боеприпасы. Кроме того, она отметила, что прежний опыт указывает на вероятность облучения военных, которые применяют такие снаряды.

«Специальная комиссия итальянского парламента подтвердила, это было несколько лет назад, связь между бомбардировками снарядами с обеднённым ураном и онкологическими заболеваниями итальянских военных, которые в тот момент (в момент бомбардировки соответствующими снарядами Югославии. — RT) находились и в Косове, и в Боснии и Герцеговине», — сказала она.

Как полагает Захарова, данные факты сейчас будут скрывать от украинцев и самих боевиков ВСУ.

Отметим, что ранее Владимир Путин заявил, что решение Великобритании указывает на готовность Лондона воевать до последнего украинца. Кроме того, президент отметил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

В свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что на фоне намерений Великобритании мир стал на один шаг ближе к ядерному столкновению.