Володин: поставки ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном приведут к мировой трагедии

Поставки Украине боеприпасов с обеднённым ураном приведут к трагедии мирового масштаба, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил о заявлении Великобритании о планах поставить на Украину боеприпасы с обеднённым ураном — подобные использовали США в Югославии и Ираке, что привело к заражению местности, а также к резкому росту онкологических заболеваний среди людей.

«Война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца... Это решение ведёт к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства», — заявил Володин.

По словам спикера Госдумы, за этими поставками может последовать использование Киевом «грязной бомбы» или даже тактического ядерного оружия. Володин подчеркнул, что, если подобное произойдёт, пути назад не будет.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя намерение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном, заявила, что британцы таким образом будут убивать не только людей сейчас, но и будущие поколения.