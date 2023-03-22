Захарова — о решении Британии по боеприпасам с ураном: они будут убивать будущие поколения
«Ведь они же, в случае применения этих снарядов... они убивают не только нынешние поколения, которые проживают на этих территориях, но и будущие», — отметила она.
Захарова подчеркнула, что эти снаряды будут заражать землю.
«Страдать будут и те, в отношении кого применяются эти снаряды, не только находящиеся в зоне поражения в этот исторический момент, но и дальнейшие поколения, которые будут проживать на этих землях, потому что идёт... заражение земли... идёт прямое заражение всего: земли, грунтовых вод», — добавила она.
Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.