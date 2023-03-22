В Минобороны России заявили об уничтожении более 300 солдат ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка войск уничтожила за минувшие сутки более 300 украинских военных на Донецком направлении, заявили в Минобороны России.

«В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за прошедшие сутки уничтожено более трёхсот украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее в эфире телеканала «Россия 1» заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.

Также Гагин заявил о готовности российских сил отразить любую контратаку боевиков ВСУ в ДНР.