В Минобороны России заявили об уничтожении более 300 солдат ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
«В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за прошедшие сутки уничтожено более трёхсот украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее в эфире телеканала «Россия 1» заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.
Также Гагин заявил о готовности российских сил отразить любую контратаку боевиков ВСУ в ДНР.