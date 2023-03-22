Шойгу поручил наградить девушек, которые сбили атаковавшие Севастополь беспилотники ВСУ

Два из трёх морских беспилотников ВСУ, которые атаковали Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками. Их представят к наградам и дадут денежные премии.

Об этом заявил на заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Сегодня с четырёх утра до 05:56 была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника», — сказал министр.

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот успешно отразил атаку надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту.