Российские лётчики рассказали подробности перехвата MQ-9 Reaper над Чёрным морем

Российские лётчики рассказали подробности перехвата американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем 14 марта.

Видео с рассказами лётчиков опубликовало Минобороны России.

По словам майора Василия Вавилова, пилоты несли дежурство по противовоздушной обороне. Им поступила команда на вылет, после чего составом двух экипажей они выполнили перехват американского беспилотника, двигавшегося с целью нарушения российской госграницы.

«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли манёвры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», — отметил Вавилов.

При этом майор Сергей Попов подчеркнул, что пилоты не применяли оружие, а также не вступали в контакт с этим БПЛА.

Ранее стало известно, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества лётчиков Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем границ района спецоперации.