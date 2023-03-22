Шойгу наградил лётчиков Су-27, предотвративших нарушение границ беспилотником США

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества лётчиков Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем границ района спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны.

Также министр обороны вручил медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества российским военным, которые проявили героизм при выполнении задач в ходе спецоперации.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США.

В министерстве уточнили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.