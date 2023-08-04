Более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц техники: в МО РФ рассказали о потерях ВСУ с начала наступления в июне

С начала так называемого наступления ВСУ российские войска уничтожили более 43 тыс. военнослужащих и свыше 4,9 тыс. единиц техники, в том числе 1831 единицу боевых бронемашин, в частности 25 немецких танков Leopard, семь французских колёсных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Также войска киевского режима потеряли 747 орудий полевой артиллерии и миномётов, 84 самоходные артиллерийские установки, поставленные странами Запада, а также 26 самолётов, девять вертолётов.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ с начала так называемого наступления составили уже более 43 тыс. военнослужащих.

«Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах», — говорится в сообщении.

Наряду с этим уничтожено свыше 4,9 тыс. единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолётов, девять вертолётов, 1831 боевая бронированная машина, включая танки (из них 25 немецких танков Leopard, семь французских колёсных танков AMX и 21 американская БМП Bradley).

Также украинские войска потеряли 747 орудий полевой артиллерии и миномётов, в том числе 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.

Ситуация на линии боевого соприкосновения

Как следует из сводки Минобороны, в течение прошедших суток на Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения Южной группировки войск успешно отразили восемь атак.

«После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населённых пунктов Белогоровка и Водяное Донецкой Народной Республики и в результате заняли более выгодные позиции», — пояснили в ведомстве.

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Наряду с этим артиллерия и авиация нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 24, 28, 110-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также гаубицу Д-20.

На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжали наступательные действия в районе н. п. Старомайорское (ДНР) и улучшили тактическое положение.

При этом было нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери ВСУ составили более 120 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака противника возле населённого пункта Работино (Запорожская область). Нанесено поражение живой силе и технике 33, 47, 65 и 118-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожены свыше 130 бойцов, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск заняли более выгодные позиции в районах н. п. Ольшана, Петропавловка и Токаревка (Харьковская область). Отмечается, что в ходе ведения активной обороны успешно отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Вдобавок нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ, в результате уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены две атаки ВСУ. Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21, 43, 54, 63, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки уничтожено до 70 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 116 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах. К тому же уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск возле н. п. Красное (ДНР) и Песчаное (Харьковская область), поражены два пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами вблизи Белогоровки и Белой Горы (ДНР).

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбито 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.