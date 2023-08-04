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В Минобороны России заявили, что в июне-июле Киев потерял более 43 тысяч военных

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В Минобороны России заявили, что с начал наступления в июне-июле ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих.
В Минобороны России заявили, что в июне-июле Киев потерял более 43 тысяч военных
  • РИА Новости

«С начала так называемого киевским режимом наступления в течение июня-июля потери Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тыс. военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что эта цифра не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

Ранее украинские медики рассказали The New York Times, что число раненных в ходе попытки контрнаступления Киева солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) является колоссальным.

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