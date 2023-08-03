«Вели наступательные действия»: в МО РФ сообщили о занятии штурмовиками более выгодных позиций на Купянском направлении

Штурмовые отряды Западной группировки войск заняли более выгодные позиции в районах трёх населённых пунктов в результате наступательных действий на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. При этом подразделения Южной группировки войск отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении. После этого они контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле трёх населённых пунктов ДНР. Кроме того, средства ПВО за прошедшие сутки сбили в воздухе 11 снарядов РСЗО HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и 38 беспилотников ВСУ.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте, в результате чего заняли более выгодные позиции в районах населённых пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Кузёмовка (ЛНР), сообщили в Минобороны РФ.

Также на этом направлении была успешно отражена атака подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ возле Новосёловского (ЛНР). Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск возле н. п. Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

Потери ВСУ за сутки: до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки (ДНР).

«После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в ведомстве.

За сутки потери противника составили до 380 боевиков, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также противотанковая пушка «Рапира».

На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ неподалёку от Угледара, Пречистовки, Макаровки и Старомайорского (ДНР).

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«Умелыми и профессиональными действиями российских подразделений успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики», — сообщает ведомство.

Потери ВСУ: до 175 украинских бойцов, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение украинским войскам в районах Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихатки (Запорожская область). Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» успешно отражены две атаки противника в районах н. п. Нововодяное и Червоная Диброва (ЛНР). В ходе боёв уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты и бронетранспортёр.

К тому же нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ вблизи Григоровки, Торского (ДНР) и Макеевки (ЛНР).

Общие потери ВСУ на этом направлении составили более 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских боевиков, пять автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 106 районах. В районе н. п. Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.