В Минобороны России заявили, что за сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили до 380 военнослужащих.

«За сутки потери противника составили до 380 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении министерства.

Также в Минобороны России добавили, что ВСУ потеряли один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Вместе с тем российские войска уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и противотанковую пушку «Рапира».

Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды в ходе наступательных действий на широком фронте на Купянском направлении заняли более выгодные позиции.