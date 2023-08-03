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Минобороны России: за сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили до 380 военных

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В Минобороны России заявили, что за сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили до 380 военнослужащих.
Минобороны России: за сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили до 380 военных
  • РИА Новости

«За сутки потери противника составили до 380 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении министерства.

Также в Минобороны России добавили, что ВСУ потеряли один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Вместе с тем российские войска уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и противотанковую пушку «Рапира».

Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды в ходе наступательных действий на широком фронте на Купянском направлении заняли более выгодные позиции.

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