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Минобороны России заявило об отражении восьми атак ВСУ на Донецком направлении

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Российская армия пресекла восемь атак украинских войск на Донецком направлении.
Минобороны России заявило об отражении восьми атак ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневной сводке ведомства Минобороны России.

Также сообщается, что после отражения атак, российские бойцы контратаковали и улучшили положение по переднему краю в районе трёх населённых пунктов.

Ранее ведомство сообщило, что ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском направлении.

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