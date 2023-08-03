Минобороны России заявило об отражении восьми атак ВСУ на Донецком направлении

Российская армия пресекла восемь атак украинских войск на Донецком направлении.

«Подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневной сводке ведомства Минобороны России.

Также сообщается, что после отражения атак, российские бойцы контратаковали и улучшили положение по переднему краю в районе трёх населённых пунктов.

Ранее ведомство сообщило, что ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском направлении.