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МО России сообщило о перехвате 11 ракет РСЗО HIMARS и уничтожении 38 украинских дронов

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Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили в воздухе 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и 38 беспилотников ВСУ.
МО России сообщило о перехвате 11 ракет РСЗО HIMARS и уничтожении 38 украинских дронов
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

По информации ведомства, 38 дронов украинской армии было уничтожено в районах населённых пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье в ЛНР, а также Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино в ДНР и Широкое и Любимовка Запорожской области.

Ранее Минобороны Российской Федерации заявило о ликвидации порядка 380 украинских солдат на Донецком направлении.

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