МО России сообщило о перехвате 11 ракет РСЗО HIMARS и уничтожении 38 украинских дронов
- AFP
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Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
По информации ведомства, 38 дронов украинской армии было уничтожено в районах населённых пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье в ЛНР, а также Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино в ДНР и Широкое и Любимовка Запорожской области.
Ранее Минобороны Российской Федерации заявило о ликвидации порядка 380 украинских солдат на Донецком направлении.