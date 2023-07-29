«Увеличить процент уничтожения»: российские специалисты исследовали трофейную военную технику НАТО

Специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, полученных в качестве трофеев в ходе спецоперации. В холдинге «Высокоточные комплексы», в который входит завод, уточнили, что была изучена техника из Франции, Германии и США. Ранее сообщалось о захвате военными РФ танков Leopard и бронемашин Bradley, броневиков Mastiff PPV, а также колёсного танка AMX-10RC. Военные эксперты, в свою очередь, отмечают, что особый интерес представляют системы защиты натовской техники, исследование которых позволит российским военным более эффективно бороться с ней на поле боя.

Специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западной военной техники, захваченной в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы», частью которого является завод.

«Специалистам «Высокоточки» удалось ознакомиться с бронемашинами западного образца. Так, сотрудники «Курганмашзавода» изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны. На текущий момент удалось исследовать шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США. Не сказать, что нашли что-то жизнеутверждающее, но лишним не будет», — отметили в холдинге.

Военные трофеи

Напомним, что до начала СВО и в ходе её первой фазы страны НАТО, ЕС и их союзники в основном поставляли Украине ПТРК и ПЗРК, артиллерийские установки и системы залпового огня. Однако по мере продолжения боевых действий номенклатура импортных вооружений расширялась, пополнившись танками, боевыми машинами и другой техникой.

Одним из первых захваченных образцов западного оружия стали две французские 155-мм САУ Caesar. Летом 2022 года они в хорошем состоянии и без каких-либо повреждений попали в руки бойцов ЛНР.

САУ Caesar

Legion-Media

Эта САУ была принята на вооружение во Франции в 2008 году и представляет собой самоходное орудие TR F1 калибра 155 мм на колёсном шасси Renault Sherpa 10 по схеме 6×6.

Позднее «Уралвагонзавод» сообщил, что обе САУ были доставлены на предприятие.

Новые образцы западной техники, которой оснащается ВСУ, российским военным удалось получить в начале контрнаступления украинских сил.

«Вся захваченная техника — западного производства, немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — сообщили в оборонном ведомстве.

В середине июля газета «Известия» информировала, что российские военные отправили специалистам оборонно-промышленного комплекса ещё один трофей — британский бронеавтомобиль Mastiff PPV. Эти броневики активно эксплуатировались силами НАТО в Ираке и Афганистане.

«Этот экземпляр нам достался практически в идеальном состоянии, на ходу. Экипаж его оставил в состоянии паники. У него из технических неисправностей — два пробитых колеса», — приводит «Известия» слова командира танковой роты морской пехоты ТОФ Руслана Курбанова.

Кроме того, военные рассказали изданию, что к ним также попала техническая документация по эксплуатации систем связи и навигации Mastiff PPV, что упростит её изучение специалистами российского ВПК.

28 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о захвате российскими военными французского колёсного танка AMX-10RC.

«На Запорожском направлении наши ребята захватили колёсный танк AMX-10 RC в очень хорошем состоянии, он на ходу», — приводит слова Рогова ТАСС.

В свою очередь, в соцсетях распространились фотографии этого танка, а также данные о том, что он был захвачен в Запорожской области бойцами 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

AMX-10RC был разработан во Франции в 1970-х годах и должен был выполнять функции разведывательной машины, которая также была бы способна бороться с бронетехникой. Военные эксперты отмечают, что, несмотря на классификацию «колёсный танк», AMX-10 — это скорее бронетранспортёр, так как он оснащён оружием меньшего калибра (105 мм) и менее бронирован по сравнению с основными боевыми танками.

Отметим, что страны НАТО намерены продолжить поставки Киеву вооружения и в том числе бронетанковой и другой тяжёлой техники. Так, газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе сообщила, что уже в сентябре США могут направить на Украину несколько танков Abrams: в первую партию войдёт от шести до восьми единиц.

При этом Вашингтон поставит Киеву более старую модель M1A1 вместо современной версии М1A2.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Запад и Киев признают, что в ходе своего «разрекламированного контрнаступления» Украина потеряла почти пятую часть предоставленного ей снаряжения НАТО.

В беседе с RT главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык отметил, что к таким потерям, а также к тому, что ВС РФ получили возможность захватить технику и снаряжение НАТО, привели ошибки украинской разведки.

«Видимо, европейские «друзья» сказали им: «Всё будет нормально, вы получите достаточно техники, не бойтесь, что у России есть авиация. Вы максимум за неделю (достигнете. — RT) своих задач». Военные специалисты давно говорили, что европейская техника хороша именно для Европы, но не для нашей территории», — говорит Ченнык.

«Определить слабые места»

Трофейную западную технику необходимо прежде всего изучать на предмет уязвимостей, чтобы российские военные могли более эффективно бороться с ней, рассказал в беседе c RT военный обозреватель Александр Хроленко.

«Интересны параметры электромагнитного излучения, характеристики защиты — всё, что позволяет увереннее поражать эти машины», — указал эксперт.

Танк Leopard

AP

Александр Хроленко напомнил, что, по разным оценкам, с 4 июня — когда началось контрнаступление ВСУ — украинские силы могли потерять около 500 единиц натовской техники.

«Технику, которую поставляет киевскому режиму Североатлантический альянс, можно легко уничтожить. Задача специалистов российского ВПК — увеличить процент её уничтожения. Однако принципиально новых технических решений, полученных в результате её исследований, ожидать не стоит, так как основная масса тех же переданных ВСУ танков — очень старые Leopard 1, у которых России заимствовать нечего», — уверен Хроленко.

В то же время военный эксперт Юрий Кнутов считает, что российские специалисты должны изучить всю попавшую к ним западную технику.

«Она представляет серьёзный интерес с точки зрения конструктивных решений и особенностей. Какие-то варианты мы можем посмотреть и использовать при разработке своих боевых машин, но изучение позволяет определить наиболее слабые места техники противника и таким образом дать рекомендации нашим артиллеристам и подразделениям противотанковой борьбы для более эффективного уничтожения как вражеских бронемашин, так и танков», — подчеркнул он.

Кнутов считает, что техника, выпущенная предприятиями российского ВПК, по своему уровню уже давно превосходит предоставляемые Киеву западные образцы. Тем не менее полезно изучать абсолютно всё, что добывают российские военные, добавил эксперт.

«Есть, например, Leopard 2А6 — это один из самых новых вариантов этого танка, который удалось захватить ВС РФ. Интересно посмотреть состав его брони, особенно на днище, противоминную защиту. Также следует изучить оборудование этого и других танков с точки зрения обеспечения живучести экипажа или личного состава. Однако в целом уже сейчас можно сделать вывод о том, что новейшие российские БМП и танки по своей защищённости и характеристикам превосходят аналогичную технику стран НАТО, с которой они встретились в боях на Украине», — заключил Кнутов.